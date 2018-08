Blockchain: al lavoro, sul Titano, per una normativa in materia

Nei giorni scorsi, a Palazzo Begni, la prima riunione del Gruppo Tecnico del Comitato Scientifico dedicato alla Blockchain. Intervenuti ai lavori anche i Segretari di Stato Renzi, Celli e Zafferani

L'obiettivo è giungere alla definizione – in Repubblica - di una normativa chiara nel settore della blockchain: tecnologia all'avanguardia per la condivisione di risorse informatiche, potenzialmente in grado di creare nuove basi per l'economia globale ed i sistemi sociali. Da mesi San Marino Innovation stava analizzando le varie esperienze in materia; da qui la presentazione del progetto “San Marino Blockchain”. Importante, ricorda Sergio Mottola - Presidente di “San Marino Innovation”, il ruolo delle Istituzioni.