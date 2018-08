Saldi estivi: in calo la propensione alla spesa dei turisti

I commercianti sorridono grazie alla Rimini Fashion Night



L'estate, oltre a significare mare e vacanze, è anche il periodo per “tuffarsi” nelle super offerte. Con i saldi che vanno da -30% fino a -70%, i commercianti della riviera romagnola cercano di attrarre i consumatori. I dati Istat prevedono in media una spesa di 165 euro a persona, anche se con profonde differenze territoriali. Alcuni commercianti riminesi però non sono molto soddisfatti sottolineando un calo degli acquisti rispetto allo scorso anno. C'è comunque chi è contento di questi saldi estivi ma sopratutto, con giudizio unanime di tutti i negozianti, viene dato un dieci e lode alle serate della Rimini Fashion Night.