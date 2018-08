Avvisi di garanzia a Carisp: l'Istituto conferma, ma corregge il tiro

La notizia era circolata qualche giorno fa sul web, ripresa poi dalla testata cartacea Repubblica.sm: “Avvisi di garanzia in Cassa di Risparmio”, relativi alla fase di passaggio di conti e titoli degli ex correntisti Asset in Cassa, disposti a seguito della liquidazione coatta dello stesso istituto. Repubblica.sm riferiva di un procedimento “iscritto a carico dell'Istituto, nella persona del legale rappresentante, per aver ostacolato o inibito la legittima rivendicazione delle disponibilità dei correntisti migrati”. Oggi è Carisp che, con una nota, conferma e, insieme, corregge il tiro: “Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino – si legge - alla luce della pubblicazione di alcuni avvisi di garanzia su testate online, precisa come gli stessi non siano iscritti a carico del legale rappresentante di Cassa di Risparmio, bensì a carico di Cassa di Risparmio S.p.A.”.