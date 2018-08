Crisi turca, mercati in tensione, Lombardi (Abs) tranquillizza: "Non vedo rischi per San Marino"

In Italia invece Carlo Cottarelli ipotizza ripercussioni dirette e indirette

Crolla la lira turca, Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio e in Italia temono gli effetti di questa nuova crisi. E a San Marino?



Gli investitori temono che Ankara non riuscirà a far fronte ai propri debiti, e la lira turca crolla. L'ultima goccia è stato l'annuncio del presidente statunitense Donald Trump, che dice di aver autorizzato un raddoppio di dazi su acciaio e alluminio della Turchia, proprio perché la loro valuta è in rapido calo nei confronti di un dollaro molto forte. E anche perché i rapporti, tra i due Paesi, non sono buoni. Le borse europee sono in tensione di fronte a questa nuova crisi, Milano è tra le peggiori, mentre lo spread continua a salire.

“Aspettiamoci ripercussioni sull'Italia – è la previsione di Carlo Cottarelli, ex commissario straordinario della spending review, in una intervista a La Stampa – dirette e indirette. Le prime riguardano i creditori italiani della Turchia, ossia le banche, ma sono le indirette a preoccupare di più: crisi come quella turca possono cambiare l'attitudine dei mercati finanziari verso i Paesi considerati a rischio, in base a quello che viene chiamato “effetto contagio”, e l'Italia – puntualizza Cottarelli – è considerato un Paese a rischio, ha lo spread più elevato nell'area euro, dopo quello greco”.

Sugli effetti negativi per l'Italia anche Domenico Lombardi concorda, “ha relazioni commerciali buone con la Turchia – dice il presidente di Abs – dunque le aziende esportatrici ne risentiranno, inoltre i risparmiatori tendono a spostarsi verso Paesi con maggiori garanzie. A questo stadio – puntualizza però – non vedo rischi per San Marino, è vero che essendo integrati con l'Italia potremmo risentirne in caso di crisi conclamata, ma è uno scenario oggi puramente teorico, in questo momento non vi sono elementi oggettivi che facciano ritenere probabile alcun impatto, certo la situazione va monitorata e rivalutata alla luce di nuovi dati”.



Francesca Biliotti