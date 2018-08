Turismo: Ferragosto a velocità alternata, a San Marino perplessità di commercianti e albergatori

A Rimini Federalberghi parla di quasi sold-out, con il "mito" del 15 agosto che ha resistito.

Niente solleone per Ferragosto. L'annunciato tempo instabile è arrivato, sia a San Marino che in Riviera, portando a un abbassamento delle temperature che, però, almeno per gli albergatori di Rimini, non ha smontato “il mito” del 15 agosto in spiaggia. Il cattivo tempo al Titano ha in parte giovato, in termini di presenze.



Di mattina il centro storico si è riempito di turisti, con parcheggi quasi sold-out. Ma il passeggio per le vie di Città non ha convinto i commercianti che parlano di una bassa capacità di spesa dei visitatori e di un Paese che, in ambito turistico, vive di riflesso quello che succede in Riviera.



Si raccoglie insoddisfazione anche parlando con gli albergatori. L'Usot fa sapere che, tra il 15 e il 18 agosto, gli hotel non saranno mai pieni, con percentuali di riempimento che vanno dal 65% fino al 93%, a seconda della struttura.



In Riviera questa mattina il tempo non prometteva nulla di buono, ma dagli hotel si dicono soddisfatti dell'andamento di questi giorni. “Nonostante il meteo – dice la presidente di Federalberghi Rimini, Patrizia Rinaldis – anche oggi ci sono state richieste dell'ultimo minuto”. Si parla di quasi tutto esaurito, con le richieste maggiori tra il 14 e il 16 agosto.



Sul fronte meteo, la situazione dovrebbe migliorare già da domani, con un rialzo delle temperature progressivo sia sul Titano che sulla costa. Le nuvole dovrebbero sparire già dalla prima mattinata di domani per lasciare spazio al desiderato sole d'agosto.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista alla presidente dell'Unione sammarinese commercianti Andreina Bartolini