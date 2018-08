Autostrade, Benetton: “Investiti 10 miliardi in ammodernamento”

Salvini continua l'affondo contro Atlantia: "Continuano a parlare di soldi e affari"

In una nota Edizione Srl, la holding della famiglia Benetton che controlla Atlantia e Autostrade per l'Italia, facendo riferimento alle polemiche dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, comunica che "farà tutto ciò che è in suo potere per favorire l'accertamento della verità e delle responsabilità dell'accaduto". La società – oltre ad esprimere profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e la propria vicinanza ai feriti - ricorda che, negli ultimi 10 anni, sono stati investiti oltre 10 miliardi di euro nell'ampliamento e ammodernamento della rete autostradale italiana.



Ma le polemiche non si smorzano. Su Twitter, il ministro dell'Interno Matteo Salvini continua ad attaccare: "Atlantia (Autostrade) riesce ancora, con faccia di bronzo incredibile e con morti ancora da riconoscere, a parlare di soldi e di affari, chiedendo altri milioni agli italiani in caso di revoca della concessione da parte del Governo dopo la strage di Genova" E continua: "Dall'alto dei loro portafogli pieni (e dei loro cuori vuoti) - continua - chiedessero scusa e ci dessero i nomi dei colpevoli del disastro che devono pagare. Il resto non ci interessa".