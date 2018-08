Bilanci partiti e movimenti: pubblicata la relazione dei Sindaci Revisori relativa all'esercizio 2016

Sedi passate al setaccio, la relazione dei Sindaci Revisori si basa sulla documentazione predisposta da partiti, movimenti e consiglieri indipendenti per l'anno 2016. Forze politiche che – va ricordato – in qualche caso non sono attualmente attive sulla scena consiliare a seguito della nascita di partiti diversi o per confluenza in altri già esistenti.



Riepilogando: si va dai quasi 206mila euro di utile del Psd, agli oltre 73mila di Rete, per passare poi ai 50mila di Sinistra Unita, i circa 30mila di Upr, Ap, Noi Sammarinesi, Pdcs e così via fino alle voci in perdita - ma solo di qualche migliaio di euro - per un paio di consiglieri allora indipendenti (numeri che nel dettaglio abbiamo già fornito lo scorso settembre).



Oltre ai bilanci, il Collegio dei Revisori ha effettuato verifiche sui titoli di utilizzo delle sedi; sul programma gestionale e il sistema informativo utilizzato; eventuali rapporti di lavoro dipendente; controlli su contratti attivi e passivi, sulle voci più significative della contabilità, costi e ricavi, e naturalmente conti correnti bancari.



In buona sostanza la relazione dei Sindaci Revisori si conclude con giudizio positivo: i bilanci di partiti e movimenti sono stati redatti con chiarezza – si legge - e rappresentano in modo veritiero la loro situazione economico patrimoniale.