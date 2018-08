Voci di fusione fra banche: i sindacati incontrano il Cda di Carisp



In mattinata l'atteso confronto fra le organizzazioni sindacali e l'intero Consiglio di Amministrazione di Carisp. Sul tavolo le preoccupazioni dei dipendenti che temono tagli al personale in caso di accorpamento fra istituti. Ad oggi nessuna conferma, né smentita. Il Cda sta attendendo sviluppi sul progetto di rilancio del settore bancario; proseguono intanto i contatti con Banca Centrale.



“Abbiamo cercato di sensibilizzare gli organi amministrativi di Cassa – riferiscono dal canto loro i sindacati – sulla estrema necessità di informazioni e coinvolgimento dei lavoratori qualora si riscontri la necessità di andare in quella direzione, insistendo sulla consapevolezza di cosa potrebbe produrre un tale percorso”. “Trovarsi a giochi fatti – sottolinea la Csu - comprometterebbe la possibilità di trovare soluzioni soddisfacenti a garanzia dei posti di lavoro e per la salvaguardia dei risparmiatori”.



Alfredo Zonzini (CSdL) ribadisce che “manca ancora un progetto complessivo del settore bancario e finanziario, quindi amplificare queste voci di fusione – osserva - di certo non aiuta a distendere il clima”. A fine mese la questione verrà con ogni probabilità ripresa in occasione degli incontri già previsti dal Governo sul Piano di Stabilità Nazionale.