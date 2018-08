Grecia: termina ufficialmente il piano di aiuti della "Troika", ma il Paese è in ginocchio

Da oggi, la Grecia, è ufficialmente fuori dal terzo ed ultimo piano di aiuti internazionali che ne hanno evitato la bancarotta e l'uscita dall'euro; tutto ciò, tuttavia, al prezzo di interventi che hanno portato un terzo dei cittadini sotto la soglia di sopravvivenza. Nei 3 memorandum del 2010, 2012 e 2015, BCE, UE e Fondo Monetario Internazionale hanno prestato ad Atene un totale di 289 miliardi di euro; ma le riforme chieste in cambio hanno portato al crollo di un quarto del prodotto interno lordo, e ad una disoccupazione giunta – nel 2013 – al 27%. Tagliati pesantemente settori nevralgici come sanità ed istruzione; una situazione che ha spinto migliaia di professionisti ad emigrare. Oltre a questo, una massiccia campagna di privatizzazioni ha portato in mani straniere aeroporti, ferrovie ed hub portuali. Il Presidente dell'Eurogruppo, comunque, è soddisfatto. “Per la prima volta dall'inizio del 2010 – ha dichiarato il portoghese Mario Centeno – la Grecia può reggersi in piedi da sola”. Atteso, per domani, un intervento in TV del premier ellenico Alexis Tsipras.