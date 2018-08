Criptovalute, un possibile asset di sviluppo anche per San Marino

Lombardi (Abs) sul futuro di Banca di San Marino e Cassa di Risparmio: "Al momento solo voci sulla fusione"

Al Meeting si è parlato di criptovalute, blockchain, incontro introdotto dal presidente di Abs Domenico Lombardi che ci ha anche parlato delle voci che girano su una possibile fusione tra Banca di San Marino e Cassa di Risparmio.



Innovarsi per competere. Vale per ogni settore, compreso quello bancario, chiamato a confrontarsi con le nuove tecnologie applicate agli scambi finanziari. Se ne è parlato all’Arena Cdo for Innovation, in un incontro moderato dal presidente di Abs e amministratore delegato di Banca di San Marino, Domenico Lombardi.

Blockchain, le transazioni digitali, i bitcoin nati nel 2008 e saliti alla ribalta un anno fa, quando scoppiò una vera e propria bolla finanziaria. Oggi se ne parla continuamente. La moneta virtuale, il cui portafoglio è un indirizzo email, è considerato un sistema sicuro, poiché totalmente tracciabile. Ma le nuove criptovalute potrebbero rappresentare un asset di sviluppo anche per San Marino?



