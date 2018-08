Usc sui fondi pensione: "Spesso bisogna andare a ritroso per valutare anche la corretta gestione del patrimonio accumulato"

L'Unione Sammarinese del Commercio e Turismo, preoccupata per le difficoltà del sistema finanziario, interviene con una serie di domande sui fondi pensione.



“Visto che per sostenere il sistema, dovremmo mantenere un rapporto fra occupati e pensionati di 4 a 1, pensiamo di riuscire – si chiedono - ad aumentare gli occupati fino a 40 mila unità in breve tempo? Oppure – continuano - se non riusciamo ad aumentare il numero degli occupati, pensiamo di poter diminuire di una percentuale a due cifre le pensioni attualmente erogate? O vogliamo continuare ad aumentare – domandano infine - la tassazione, sempre sulle spalle dei cittadini, senza individuare i reali fattori responsabili, magari aumentando del doppio i contributi che i datori di lavoro pagano?”



Per l'Usc spesso occorre andare a ritroso “per valutare – spiegano - anche la corretta gestione del patrimonio accumulato, sempre che questo patrimonio sia ancora esistente nella realtà". "Forse se certi ragionamenti fossero stati fatti anticipatamente – concludono - non ci troveremmo in queste condizioni di insostenibilità”.