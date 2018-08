Usc: "Maggiorazione del 20% del secondo acconto IGR? Sacrifici richiesti solo per tappare buchi di liquidità nel breve termine"

L'Unione Sammarinese Commercio e Turismo denuncia - in una nota - l'ennesima tegola che si abbatte sulla testa degli operatori economici: “tutti - ricordano - saranno tenuti a versare in anticipo, cioè entro novembre di quest'anno, una maggiorazione del 20% del secondo acconto dell’IGR, che sarebbe stato da pagare a luglio 2019”. I commercianti ritengono dunque probabile che i sacrifici chiesti alle categorie siano “utilizzati – dicono - solo ed esclusivamente per “tappare” l’assenza di liquidità nel breve termine. Per quanto ancora – si chiedono infine - le aziende rimaste riusciranno a far fronte alle continue richieste di contribuzione “straordinarie” o anticipate?”