Eventi Natale 2018, Usc: "Delusione e non condivisione" della scelta fatta dalla Segreteria Turismo

Organizzazione del Natale in centro storico. L'Usc, tra i promotori del progetto Il Natale delle Meraviglie, si dice profondamente delusa per aver appreso della volontà da parte del Segretario Michelotti di sostenere, senza alcuna condizione, il progetto Nextime. Il primo - rimarca l'associazione - è ben dettagliato nei particolari degli intenti e completo di budget di spesa mentre, Nextime, è stato presentato in modo “generico” e in parte, a parer nostro, irrealizzabile ma soprattutto senza nessuna previsione di spesa. Visto il risultato ottenuto con Time Line appena un mese fa, - ricordano - eravamo animati da sincera speranza per una costruttiva sinergia per il Paese. Ora - domandano - si torna indietro?"