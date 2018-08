Coldiretti: "danni ad agricoltura per via del maltempo". Nessun problema a San Marino

Tra le regioni più colpite anche l'Emilia Romagna

Milioni di euro di danni provocati dalla ondata di maltempo che a macchia di leopardo ha colpito l'Italia nel corso di questo mese con grandine, bombe d'acqua, nubifragi, distruggendo le coltivazioni prossime alla raccolta. Sardegna, Puglia e Lazio le regioni più colpite, ma si contano danni anche in Lombardia, Basilicata ed Emilia Romagna, che conta centinaia di migliaia di euro nella zona di Sesto Imolese e Castel Guelfo dove, scrive la Coldiretti regionale “sono caduti chicchi di grandine della dimensione di grosse noci su frutteti, pere, mele e kiwi”.



Grossi danni anche su ortaggi e olive, che si uniscono a quelli provocati dalla bomba d'acqua del 21 luglio mentre in Sardegna le ultime piogge sono state il colpo di grazia per molte colture stressate in un mese di agosto che si classifica come il più piovoso sull'isola da quando si raccolgono i dati, quindi dal 1922. La Coldiretti tira le fila di questo 'pazzo agosto', analizza gli effetti di una perturbazione che ha spezzato l'estate ed anticipa la necessità di avviare le verifiche per la dichiarazione dello stato di calamità nelle zone più colpite.



Nessun problema quest'anno a San Marino, pronta a prendersi la rivincita su un 2017 caratterizzato da una penalizzante siccità: la produzione olivicola procede perfettamente- fanno sapere da Ugraa, ed anche la vendemmia promette una annata da record