Natale delle Meraviglie: la Segreteria Turismo incarica Nextime e Mara Verbena dell'organizzazione, l'Usc insorge

Michelotti: “Ci affidiamo ad un progetto originale e ben articolato che copre tutto il centro storico, zona ex–Stazione compresa”

Superato il giro di boa dell'estate è già tempo di programmare l'organizzazione del Natale nel centro storico di San Marino. Ma fioccano le polemiche.



Da una parte un progetto nato dall'unificazione delle proposte rispettivamente dell'azienda Nextime Eventi e da Mara Verbena insieme a Rossella Fugaro e Prospettive srl, che incassa il parere favorevole del Segretario di Stato Michelotti per l'organizzazione del Natale in centro storico ma scatena la protesta dell'Unione Sammarinese Commercio e Turismo, delusa – lamenta - dal modus operandi “senza condivisione”; dall'altra un terzo progetto scartato, ma sostenuto dalla stessa Usc, quello avanzato cioè da un gruppo di realtà sammarinesi tra cui Cinephil, Consorzio 2000, Consorzio Terra di San Marino, Fun4All, San Marino Comics ed altre ancora.



"Se quest'ultimo – aveva rimarcato l'associazione - risulta “ben dettagliato nei particolari degli intenti e completo di budget di spesa, l'altro è stato invece presentato in modo “generico” e, a nostro parere, in parte irrealizzabile ma soprattutto senza alcuna previsione di spesa”. Visto il risultato ottenuto con Time Line appena un mese fa, - ricordano ora i commercianti - eravamo animati da sincera speranza per una costruttiva sinergia per il Paese. Ora - domandano - si torna indietro?”



Pronta replica della Segreteria di Stato al Turismo che rilancia la propria scelta di affidare il mandato a Nextime: “una società – spiegano - di provata esperienza nel campo dell’organizzazione di eventi, attività di marketing territoriali e progetti creati ad hoc in territorio e all’estero, ma che ha soprattutto presentato un progetto - che gode tra l'altro dell'appoggio dell'Usot - originale e ben articolato e che copre tutto il centro storico, zona ex–Stazione compresa”. “Auspichiamo che, proprio come avvenuto per l’evento Time Line, si realizzi la più ampia condivisione, per alzare il livello creativo di una manifestazione – sottolinea la Segreteria - diventata decisamente ripetitiva”.



“L'Usc sbaglia a pensare che solo il progetto da loro appoggiato possa dar vita ad un evento tutto sammarinese - aggiunge Mara Verbena - anche il nostro è stato promosso da aziende del Titano, lo siamo noi e lo è Nextime da 10 anni operante in Repubblica”. Altra puntualizzazione: “Il Natale sammarinese – precisa - continuerà a chiamarsi universalmente 'Il Natale delle Meraviglie', il brand resta pertanto invariato.