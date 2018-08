San Marino Comics, i commercianti ringraziano



Si è appena conclusa la 5^ edizione del San Marino Comics che, nonostante un meteo non favorevole, è riuscito a portare tantissimi appassionati nel centro storico. Giungono così i ringraziamenti da parte dell'Unione Sammarinese Commercio e Turismo agli organizzatori, nelle persone di Paolo Gualdi e Pier Sante Mandrelli.



“Vi siamo riconoscenti di aver continuato a crederci e di averci resi partecipi di un evento gioioso, colorato e diverso da ogni altro”, scrive l'Usc in una nota in cui non dimentica i tanti volontari che si sono spesi per la buona riuscita dell’evento.



Infine un ringraziamento agli esercenti che hanno creduto nell’evento sostenendo, anche economicamente, ognuno per le proprie capacità, il miglior modo – conclude l'Usc – per “vedere un Centro Storico vivo e vitale, facendo sistema con il paese”



