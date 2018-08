Games Fit: una morte annunciata per l'Unione Consumatori Sammarinesi

L'Unione dei Consumatori sammarinesi è intervenuta con una nota sulla chiusura della palestra Games Fit di Dogana, che "in barba alle dichiarazioni fatte di riapertura certa" avrebbe invece lasciato dipendenti e abbonati "abbandonati a loro stessi".

Secondo l'Ucs - infatti - dopo aver comunicato alla clientela la chiusura dei locali via mail a fine periodo di ferie, la palestra non avrebbe mai risposto alle mail per la restituzione degli abbonamenti. Non solo: "non hanno pagato i dipendenti, non hanno attivato le procedura di messa in ammortizzatore degli stessi e hanno continuato a prendere iscritti fino alla chiusura per ferie, probabilmente sapendo già di non dare più il servizio all’utenza", scrive UCS.

Più di 150 consumatori sarebbero rimasti coinvolti, secondo la Presidente dell'Associazione Francesca Busignani che ha chiesto l’attivazione di un tavolo per studiare una norma che sia "più tutelante e più stringente affinché tali episodi non si verifichino più". "Sarebbe auspicabile - conclude la Busignani - che tutti gli organismi preposti e le Segreterie di Stato competenti facessero squadra per facilitare e velocizzare questo iter e soprattutto per creare quelle norme atte a creare o rafforzare la consapevolezza e la realtà di uno Stato di Diritto che serve a non attirare i soliti furbetti del quartiere e a non lasciarli impuniti una volta lasciato San Marino”