Segretario di Stato Zanotti: "Con la spending review si possono risparmiare 8-9 milioni di euro"

Le associazioni di categoria chiedono misure più coraggiose per liberare anche risorse da destinare agli investimenti

Sulla spending review nella Pubblica Amministrazione una delegazione di Governo ha incontrato oggi le associazioni di categoria.



“E' stata illustrata – riferisce il Segretario di Stato agli Interni Guerrino Zanotti – la proposta di “Spending Review” già presentata in Consiglio, con l'integrazione della ritenuta di solidarietà per i dipendenti pubblici e per gli enti partecipati. Un'operazione – dichiara Zanotti – che, complessivamente, dovrebbe portare ad un risparmio di 8-9 milioni di euro”. Prevista anche una riduzione dei trasferimenti, al settore pubblico e agli enti partecipati. Il documento dettagliato, con l'annunciato taglio alle retribuzioni pubbliche, dovrebbe essere inoltrato ai sindacati martedì prossimo.

Da parte delle categorie economiche, in particolare Anis e Usot, si lamenta, soprattutto, la mancanza di coraggio nella messa in atto di misure più decise per poter liberare risorse per gli investimenti nelle infrastrutture e lo sviluppo.

“Contrariamente alle aspettative – riferisce William Vagnini, segretario degli industriali – ci è stato presentato un piano già definito, senza la possibilità di avere un ruolo attivo”.