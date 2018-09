Statistica: a luglio in aumento gli occupati, 2/3 sono residenti

In attesa che escano i dati del terzo semestre dell'anno, l'Ufficio Statistica offre un'anteprima delle stime su attività economiche, occupazione/disoccupazione e turismo relative allo scorso mese di luglio. Nel dettaglio, trend in costante calo per le imprese, in totale 4973, 64 in meno rispetto allo stesso periodo del 2017. Tengono il manifatturiero e a sorpresa le costruzioni, rispettivamente con 522 e 391 attività. Soffrono il settore commercio e i liberi professionisti, ma c'è chi ipotizza che il calo sia anche legato alle radiazioni da parte del Tribunale delle imprese ferme. Sul fronte occupazionale si registrano circa 300 dipendenti in più su giugno, dei quali circa 200 sono residenti e 99 i frontalieri per un totale di 19.842 occupati, oltre 700 unità in più rispetto ad un anno fa. Diminuiscono lievemente i disoccupati, che scendono a 1268 (- 27). Sul fronte turistico, infine, oltre 4000 arrivi (263.280) in più rispetto a luglio 2017 (259.059).