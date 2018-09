Tokyo: aperto il 3 settembre il primo ristorante San Marino

Siete in vacanza in Giappone, avete voglia di casa? Ebbene da ieri potete trovare a Tokyo il primo ristorante San Marino, con i prodotti tradizionali della Repubblica grazie alla collaborazione della nostra Ambasciata a Tokyo e dell' Ambasciatore Manlio Cadelo.

L' inaugurazione avvenuta ieri proprio per il 3 settembre festa nazionale.