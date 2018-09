#Insiemeper: la Csdl annuncia il 19mo congresso, al centro le questioni calde nel Paese

La Csdl annuncia la data del suo 19simo congresso. Si terrà il 29 e 30 novembre al Palace di Serravalle. #INSIEMEPER l'hashtag scelto per l'evento che avviene, sottolineano gli stessi rappresentanti dei lavoratori, in un momento di profondo cambiamento per San Marino.



Molti i temi su cui sarà incentrato il congresso. Su tutti, il concetto di "coesione" di cui ha bisogno il Paese. E' questo il primo elemento citato dal segretario generale Giuliano Tamagnini che si appella a tutte le forze politiche. La Csdl torna a chiedere equità fiscale, per far contribuire tutti in base alla ricchezza reale. Per il sindacato è fondamentale mettere al centro l'economia produttiva. Sono circa 7mila gli iscritti alla Csdl, in base a dati non ancora definitivi: 3700 i lavoratori attivi e 3400 i pensionati.



Altro grosso argomento è la fusione tra istituti bancari e il debito pubblico in aumento, ricordano, per i debiti del comparto. Attenzione massima, poi, alla spending review con i tagli agli stipendi dei dipendenti PA e al decreto scuola. La prossima settimana ci sarà lo sciopero degli insegnanti che, si prevede, sarà il primo di una serie di mobilitazioni in vari settori. Domani pomeriggio incontro sindacati-docenti per mettere a punto la mobilitazione.



mt



Nel video, l'intervista al segretario generale Csdl, Giuliano Tamagnini