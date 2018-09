Expo 2025: delegazione russa sul Titano per presentare la candidatura di Ekaterinburg

Una delegazione russa ha visitato San Marino per presentare la candidatura della città di Ekaterinburg ad Expo 2025. Il gruppo proveniente da Mosca era guidato dal viceministro all'Industria Serghey Kalamanov. A Palazzo Begni l'incontro con i segretari di Stato Nicola Renzi e Augusto Michelotti.



Durante la visita, oltre alla candidatura, si è parlato di collaborazione tra i due Stati, sia in ambito commerciale, tra import ed export di prodotti, che in campo turistico. La Repubblica è stata poi invitata al Moscow Innovation Forum di ottobre. In seguito, a palazzo Mercuri, il colloquio con il segretario di Stato all'Industria Andrea Zafferani e con San Marino Innovation.



mt