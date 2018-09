Federpensionati Csdl: ogni trattativa deve partire dall'equità

"#INSIEMEper un paese sociale, una sanità migliore per tutti", è la parola d'ordine della 11esima Assemblea Congressuale FUPS, in programma il 10 novembre prossimo. Lo ha deciso il Direttivo della Federazione Pensionati che precisa anche di essere in attesa di una nuova proposta di riforma pensionistica dal Segretario Santi. In particolare, precisa, su età pensionabile, gestione dei fondi pensione, contributo di solidarietà. Per avviare una concreta trattativa, un segale importante - rimarca la nota - sarebbe finalmente impostare una vera equità fiscale realizzando appieno la riforma tributaria introdotta nel 2013; lavoratori e pensionati hanno visto aumentare le loro tasse, mentre altre categorie non si sono accorte di nulla.



Non stiamo chiedendo di vessare nessuno, scrive la Federpensionati, stiamo chiedendo che San Marino diventi un paese equo dove ognuno renda allo Stato ciò che deve in base al proprio reddito, per consentire di mantenere alta la qualità dei servizi sociali e sanitari offerti ai cittadini.