Negozi chiusi la domenica, il commento di Confcommercio

"Aprire un confronto per una regolamentazione seria"

Negozi chiusi la domenica. La proposta di legge del ministro del lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio fa discutere l'Italia. E lo stesso mondo del

commercio è diviso.



Per Confcommercio Rimini è tempo di avviare un confronto per una regolamentazione seria, che tenga insieme le esigenze di servizio dei consumatori, la tutela della qualità della vita di chi opera nella distribuzione, la libertà delle scelte imprenditoriali. La premessa? Le liberalizzazioni introdotte dal Governo Monti nel Decreto Salva Italia non hanno avuto il risultato sperato, anzi favorito la grande distribuzione a scapito dei piccoli esercizi” L'auspicio: "ripensare il settore, ma ci vuole chiarezza. Perché anche la turnazione delle aperture straordinarie previste dal nuovo testo ha il suo peso economico".



Nel video l'intervista a Gianni Indino, Presidente Confcommercio Rimini