Usl: per gli iscritti supporto gratuito per la patrimoniale

L'Usl comunica che dal 19 Settembre, sarà attivo per tutti i cittadini, residenti e frontalieri, il servizio di supporto per il calcolo e autoliquidazione dell’Imposta Patrimoniale Straordinaria.



Il servizio, gratuito per tutti gli iscritti, verrà effettuato sino al 22 Ottobre presso la sede USL, presentando un documento di identità e la necessaria documentazione



Leggi il Comunicato stampa USL