Patrimoniale: da oggi si vede l'importo lordo, da lunedì si possono applicare le detrazioni

Come annunciato da oggi sul portale della pubblica amministrazione di San Marino è possibile accedere alla sezione per la patrimoniale straordinaria. Il prospetto, per ora, consente di visualizzare solo l'importo lordo dell'importo da pagare. Da lunedì si potranno applicare le detrazioni e calcolare l'importo reale. Sulla prima casa si potranno detrarre 400 euro ed anche 50 euro per ciascun componente il nucleo famigliare.