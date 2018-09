Dati occupazione: botta e risposta CSU-Zafferani

“Dati in chiaroscuro”: così le Federazioni Industria e Servizi CSU, definiscono gli ultimi numeri sull'occupazione. Da qui la richiesta di una revisione della liberalizzazione delle assunzioni. Ma il Segretario di Stato al Lavoro non ci sta

“Non vediamo motivi per cambiare qualcosa che sta funzionando bene”. E' la risposta di Zafferani alla CSU, che - con un comunicato - chiede invece una revisione della Legge Sviluppo. La normativa – sostiene il sindacato - non starebbe dando i risultati sperati; in particolare sul fronte della disoccupazione interna, “pressoché stabile, con quella femminile a fare da padrona”. La Centrale, analizzando i dati del secondo semestre dell'anno, considera positiva la parificazione di trattamento dei frontalieri, e soprattutto la crescita del 3,6% degli occupati. Ma ciò, ad avviso di FLI e FULCAS, dipenderebbe “in larghissima misura – dalla congiuntura economica favorevole e dalla propensione agli investimenti degli imprenditori” del manifatturiero. “Quando le cose vanno male è sempre colpa del Governo, quando vanno bene è sempre merito di qualcun altro”, replica ironicamente il Segretario al Lavoro, secondo il quale la “liberalizzazione delle assunzioni ha giocato un ruolo nella crescita e consolidamento” delle imprese. Zafferani ritiene poi che un tasso di crescita dell'occupazione del 4,5% annuo, rappresenti un unicum nel panorama europeo, “e questo – afferma - andrebbe apprezzato”. Ma la CSU non concorda e sottolinea come i nuovi occupati siano “per oltre l'80% assunti con livelli retributivi bassissimi”. L'aliquota pagata dalle imprese per avere libertà di assumere non residenti – insomma – verrebbe di fatto “scaricata sui lavoratori”. E non solo. Pur considerando virtuoso l'incremento occupazionale nel manifatturiero, si considera “non accettabile” la situazione negli altri settori. Rischia inoltre di essere un dato “fittizio” - secondo la CSU – il positivo aumento delle assunzioni registrato a luglio, poiché potrebbero influire gli incentivi e soprattutto la stagionalità. Ma anche qui le analisi divergono. “Il sindacato – afferma Zafferani – analizza i dati di giugno, ma nel frattempo sono usciti quelli di luglio che, comparati con lo stesso mese del 2017, e quindi depurati della stagionalità, danno un aumento di 700 dipendenti in un anno ed un calo significativo della disoccupazione interna”. Il Segretario di Stato ricorda poi come il 60% dei nuovi occupati degli ultimi 5 mesi siano residenti in territorio. Segno – spiega - che dopo il prevedibile boom iniziale dei frontalieri, “oggi la crescita occupazionale riguardi soprattutto i residenti”.