Nuova legge urbanistica, Osla: "Complicazioni per le Piccole e Medie Imprese"

Dopo gli artigiani, anche Osla denuncia le complicazioni per le piccole e medie imprese che arrivano dalla nuova legge urbanistica. Ogni intervento di manutenzione ordinaria - lavori spesso svolti in urgenza e della durata di poche ore - dovrà essere comunicato preventivamente su apposito modulo, con marca da bollo, all’Ufficio per l’Edilizia, pena una sanzione di 500 euro. Osla scrive di non capire se questo “corto circuito” provenga dagli Uffici Pubblici o dalle Segreteria di Stato. Quel che è certo, sottolinea, è che non si può affermare di voler procedere verso la semplificazione e poi complicare l’attività giornaliera delle imprese.



Il comunicato integrale Osla