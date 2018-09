Il sistema bancario sammarinese si presenta agli stakeholder italiani

Il sistema bancario sammarinese si presenta agli stakeholder italiani grazie alla collaborazione tra Abs e Abi. Domani, a Roma, verranno alle Autorità italiane e alla business community le opportunità offerte dal processo di internazionalizzazione portato avanti dal Titano. L’evento, dal titolo “Internazionalizzazione della Repubblica di San Marino: quali opportunità per l’Italia”, vedrà la presenza dei Segretari agli Esteri Renzi e alle Finanze Celli, del Presidente di ABS, Domenico Lombardi e del Direttore dell’ABI, Giovanni Sabatini. E' la prima volta, sottolinea Abs in una nota, che l’intero sistema sammarinese organizza un incontro di così alta caratura istituzionale per promuovere presso gli stakeholder italiani l’ambiziosa agenda di riforme spinte dall’Associazione Bancaria. Un confronto di primissimo livello finalizzato a condividere riflessioni giuridiche, economiche e tecniche in vista dell’evoluzione negli assetti organizzativi e dell’operatività delle banche di San Marino e per lavorare all’auspicata realizzazione di un innovativo Memorandum d’Intesa con le Autorità italiane