Anis sulla crisi del Paese: "No a indebitamento come unica soluzione, occorre una cabina di regia"

Anis a tutto campo sulla fase di criticità che sta affrontando il Paese. Dice no all'indebitamento come unica strada possibile e a politiche restrittive. “Servono semmai iniziative di rilancio dell'economia, - esorta - si completino le riforme e si recuperino risorse per lo sviluppo”. Per l'Assoindustria “è indispensabile istituire una cabina di regia, dove condividere tutte le informazioni e i provvedimenti necessari per uscire da questo prolungato periodo di difficoltà”. Uno sguardo quindi all'incertezza che persiste sul futuro del sistema bancario, “in quanto – spiega Anis - non sono stati adottati gli interventi necessari, sollecitati anche dal Fondo Monetario a più riprese, di ristrutturazione e ricapitalizzazione. Si è già perso troppo tempo. Il sistema bancario – conclude - deve essere messo in sicurezza con un progetto di sistema, che accompagni gli istituti nelle opportune ristrutturazioni e riqualificazioni”.