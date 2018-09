Dipendenti banche: assemblea Csu venerdì prossimo

Assemblea generale dei dipendenti degli istituti di credito venerdì prossimo, al Teatro Concordia. La Csu, in una nota, si sofferma sulle incertezze e la mancanza di trasparenza e condivisione. In particolare ricorda la “febbre da fusione” scoppiata tra Cassa di Risparmio e Banca di San Marino, le avvisaglie di possibili “integrazioni sinergiche e strategiche” che si percepiscono tra le altre tre banche e la mancanza di strategia complessiva per questo delicato settore, che impiega oltre 550 risorse qualificate quasi esclusivamente sammarinesi.