Ente Cassa Faetano: "Integrazione per lo sviluppo"

La decisione finale del processo di integrazione spetterà solo ed unicamente all’Assemblea dei Soci. Così Cassa di Faetano interviene nel dibattito sulla nascita di un nuovo soggetto bancario, figlio dell’integrazione tra Banca di San Marino e Cassa di Risparmio. L’Ente premette di guardare con favore alle proposte che possono incrementare la solidità e competitività del “sistema San Marino” nella sua interezza. Esempi di questo approccio, ricorda, sono i diversi interventi messi in campo da Banca di San Marino anche a sostegno di altri istituti di credito in difficoltà, che hanno scongiurato ricadute potenzialmente dirompenti sulla vita dell’intero Paese. Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Cassa di Faetano attende i risultati dello studio che dovrà verificare l'opportunità di realizzare un’aggregazione all’interno del sistema bancario e su questi, rimarca, si valuterà l’opportunità di dar seguito o meno a questo percorso. Resta inteso, sottolinea la nota, che la solidità di Banca di San Marino potrebbe consentirle di proseguire anche da sola il proprio cammino. In ogni caso, conclude la nota, l’Ente precisa che nulla sarà fatto a scapito del patrimonio identitario e valoriale della Cassa Rurale di Faetano e che l’eventuale aggregazione sarà considerata solo se rappresenterà una significativa occasione di sviluppo.



Sonia Tura