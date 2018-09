Aeroporti: ad Airiminum gestione del Fellini per 30 anni

L'Aeroporto Fellini di Rimini ad Airiminum per i prossimi 30 anni. Enac ha assegnato alla società, guidata da Laura Fincato, la gestione dello scalo di Miramare. L'ufficializzazione è arrivata ieri sera con un evento in aeroporto: “20 milioni di euro di investimenti nei prossimi 5 anni per crescere e migliorare” spiega la Fincato. Trent'anni sono un periodo lungo e sufficiente "per crescere e maturare" aggiunge la presidente. La società Airiminum aveva già in gestione l'aeroporto dal 2014. Per il Fellini sono stati 300 mila i passeggeri nel 2017 e 123 mila nei primi sei mesi del 2018.



Nel video l'intervista a Laura Fincato, Presidente Airiminum