A Roma le associazioni bancarie di Italia e San Marino si confrontano sul futuro del sistema bancario

Il Segretario di Stato Renzi: "Dovremo rivedere anche la convenzione del '39, dopo 80 anni è necessario"

A Palazzo Taverna, nel centro di Roma, l'incontro tra le associazioni bancarie di Italia e San Marino, per un confronto di alto livello sul futuro del sistema bancario e dell'economia.



Pensando a San Marino solo 10 anni fa i cambiamenti sono stati davvero epocali. Così l'introduzione del Segretario di Stato agli Esteri Nicola Renzi ai lavori dell'incontro, patrocinato dall'Ambasciata di San Marino, per raccontare quanto è mutata la Repubblica dai tempi delle black list e fare il punto sulle relazioni tra Italia e San Marino.

E c'è anche la convenzione di amicizia con l'Italia del '39 che, ha ricordato Renzi, il prossimo anno compirà 80 anni, e che sarebbe il caso di modernizzare. Economia diversificata, ha invece spiegato alla platea il Segretario di Stato all'Industria Andrea Zafferani, è quella che ci ha salvato dalla crisi. Oggi si punta su innovazione in campo finanziario e tecnologico, digitalizzazione della Pa, investimenti nelle telecomunicazioni.

Senza dimenticare il memorandum d'intesa tra le autorità bancarie che l'Abs, rappresentata dal suo direttore Domenico Lombardi, spera avvenga in tempi rapidi.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Nicola Renzi, Segretario di Stato agli Esteri; Andrea Zafferani, Segretario di Stato all'Industria; Giovanni Sabatini, direttore generale Abi