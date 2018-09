San Marino e il suo sistema economico si presenta agli stakeholder italiani

A Palazzo Taverna, nel centro di Roma, l'incontro tra Associazione Bancaria Sammarinese e Associazione Bancaria Italiana, patrocinato dall'Ambasciata di San Marino. Presenti i Segretari di Stato agli Esteri e all'Industria, Nicola Renzi e Andrea Zafferani, insieme ai direttori di Abi e Abs, Giovanni Sabatini e Domenico Lombardi. Un incontro di alto livello sul futuro del sistema bancario e dell'economia sammarinese in generale, sempre più integrata all'Europa e alle sue regole, in attesa dell'accordo di associazione con l'Ue, che per il Segretario di Stato Renzi dovrebbe essere alle battute finali, e di un memorandum d'intesa con le autorità italiane, che l'Abs spera arrivi in tempi rapidi. Il Segretario di Stato Zafferani ha parlato non solo dei passi avanti compiuti per diversificare l'economia, ma anche delle sfide future, dal blockchain alla digitalizzazione della Pa, agli investimenti nelle telecomunicazioni. Nel corso dei lavori il Segretario di Stato Renzi ha annunciato l'intenzione di voler rivedere, per un ammodernamento ormai necessario, la convenzione di amicizia e buon vicinato con l'Italia, che risale al 1939 e che dunque il prossimo anno compirà 80 anni.



Sentiamo il direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana, Giovanni Sabatini.