Banche: dipendenti del settore riuniti in assemblea; chiesto un incontro con il Congresso di Stato

Forte partecipazione, oggi, al Concordia di Borgo, per l'assemblea generale dei dipendenti del settore bancario. Forti le preoccupazioni espresse da CSU ed USL

Periodo di timori, di incertezze, per gli oltre 550 lavoratori del settore; in particolare dopo quella che è stata definita “la febbre da fusione” tra Carisp e BSM, e le avvisaglie di possibili “integrazioni sinergiche e strategiche” tra gli altri istituti. Da qui la forte partecipazione all'assemblea, dalla quale è emersa innanzitutto preoccupazione per la mancanza – è stato detto – di un progetto di rilancio del comparto. In un documento delle organizzazioni sindacali – condiviso dai dipendenti – si evidenziano poi forti perplessità riguardo le modalità di riorganizzazione del settore. Anche in questo caso si chiede condivisione; e non scelte imposte da FMI o Banca Centrale, con l'avallo del Governo. L'auspicio è che il piano di sviluppo salvaguardi comunque gli attuali livelli occupazionali. Dito puntato, poi, contro gli emolumenti e benefit percepiti dai vertici degli istituti, per i quali si chiede un ridimensionamento, così come per le consulenze esterne. Si chiede invece di valorizzare le risorse interne, attraverso percorsi di riqualificazione e formazione; impiegando professionalità sammarinesi anche nella decisiva partita del recupero degli NPL. I lavoratori ritengono opportuno continuare il percorso di rinnovo del contratto di lavoro, “inspiegabilmente arenatosi – si legge in una nota – dopo la richiesta dei sindacati di essere portati a conoscenza delle prospettive del sistema bancario”. Necessario a questo punto, secondo i partecipanti all'assemblea, attivare azioni di responsabilità nei confronti dei membri dei CdA che hanno portato a questa fase di criticità. Quanto al tema delle annunciate integrazioni, o fusioni aziendali, si parla di “un percorso ad oggi non trasparente né condiviso”. E non mancano critiche all'Esecutivo, accusato di aver tentato di bypassare i contratti di lavoro esistenti, con la proposta di tagli alle retribuzioni “introdotti per legge a carico delle società controllate”. Riguardo a tutto ciò verrà chiesto un incontro al Congresso di Stato alla presenza delle Organizzazioni sindacali e delle RSA aziendali.