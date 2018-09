BCSM: ore contate per il DG Moretti

È in corso il Consiglio Direttivo che sancirà la fine dell'incarico di Direttore Generale della Banca Centrale a Roberto Moretti. BCSM attendeva, stando alle prime indiscrezioni, una sua lettera di dimissioni – che non è arrivata – dopo i ripetuti scontri registrati nelle numerose ultime riunioni dell'organismo direttivo dell'Istituto. Dal Segretario alle Finanze nessuna parola se non la riconferma della “piena e incondizionata fiducia nel Presidente Catia Tomasetti e nel Consiglio Direttivo”. Per la sostituzione di Moretti si potrebbe andare verso una scelta interna. Pare già certo che l'interim sarà affidato a Raffaele Mazzeo, membro della vigilanza di Banca Centrale.





Sonia Tura