Bcsm: revocato l'incarico a Roberto Moretti

La decisione era nell'aria e nella notte è arrivato, sul sito di Banca Centrale, lo scarno comunicato che ufficializza l'uscita di scena del Direttore generale di Via del Voltone.



"Il Consiglio Direttivo - si legge - nella seduta del 21 settembre 2018, ai sensi dell’art. 14 comma 6 della Legge 96/2005, ha deliberato la revoca con effetto immediato del Direttore Generale avv. Roberto Moretti".



Una vicenda che si è consumata in questa settimana, dopo numerosi scontri e altrettanto numerose riunioni dell'organismo direttivo di Banca Centrale.



E' il quarto dg a saltare in meno di un anno. Ed ora la Presidente Catia Tomasetti sembra essere orientata a una scelta interna.



Ecco il comunicato sul sito di Banca Centrale