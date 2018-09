Bcsm: rimosso Moretti, se ne va "sbattendo la porta"

Dopo oltre 15 ore di confronto infuocato, il Consiglio Direttivo di Banca Centrale ha deliberato, nella notte, la revoca con effetto immediato del Direttore Generale e Presidente del Coordinamento di Vigilanza Roberto Moretti, in base all'articolo 14 della Legge 96/2005. Decisione ufficializzata da Bcsm attraverso uno scarno comunicato pubblicato sul proprio sito internet. Una serata piuttosto movimentata: udite anche delle urla fuori dall'edificio, con l'ormai ex Direttore che lasciava la sede di Via del Voltone piuttosto infuriato. E' il quarto dg a saltare in meno di un anno. Sotto accusa l'operato di Moretti degli ultimi mesi, passato al setaccio dal Consiglio Direttivo che con ogni probabilità proseguirà nella sua funzione di controllo. Non si esclude che il dirigente rimosso possa presentare ricorso contro la revoca e nemmeno la possibilità che ora si possano aprire, di qui in avanti, nuovi scenari. Ormai praticamente certo che ad assumere l'interim della Direzione Generale sia Raffaele Mazzeo, attualmente ispettore membro del Coordinamento di Vigilanza.