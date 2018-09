Crescono i lavoratori frontalieri, così come gli occupati: il focus dell' osservatorio Cgil

Marco Sassatelli spiega i risultati dell'osservatorio sul lavoro frontaliero. In una serata che vede, a commento dei numeri, gli interventi del presidente Csir, Irmo Foglietta, del segretario Csdl Giuliano Tamagnini insieme al presidente Ires Emilia Romagna Giuliano Guietti e Giuseppe Augurusa della Cgil Naizonale frontalieri.



Al 30 giugno 2018 erano 5.850 su 17.452 lavoratori, contro i 5.312, su 16.859 del 2017.



Un incremento particolarmente marcato dovuto ad una ripresa dell’attività commerciale e dell’attività turistica.



Un frontalierato che incide per il 33,5% sull’intera forza lavoro in repubblica.



Sono soprattutto nel settore manifatturiero, più di 4 su dieci. In ogni caso più della metà nell'industria rispetto a commercio e turismo.

Sette su dieci arrivano dalla provincia di Rimini mentre la provincia di Pesaro-Urbino dona il 10,8% dei frontalieri e quella di Forlì-Cesena il 7,2%.



Sotto il profilo della cittadinanza sono per oltre il 90% italiani, il restante 10% è di cittadinanza soprattutto rumeni albanesi e ucraini.



Dopo l'introduzione di norme che consentono alle imprese di regolarizzare con contratto a tempo indeterminato per i lavoratori frontalieri già in organico nel 2017 dal 1 luglio 2018 c'è la possibilità di avere parità di trattamento fra lavoratori frontalieri e lavoratori residenti ai fini della legge 115/2017. In questo modo le imprese possono accedere agli incentivi previsti dalla legge anche assumendo lavoratori frontalieri.