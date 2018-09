Osla: Monica Bollini nuovo presidente

Cresce la presenza 'rosa' ai vertici delle associazioni di categoria

L’Assemblea dei soci dell’Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori ha approvato il bilancio di esercizio 2017 ed eletto il nuovo Presidente Generale nella figura di Monica Bollini.



Cristian Polverelli è il nuovo presidente del settore industria.



L’Assemblea ha ringraziato Paride Bugli, presidente pro tempore, per l'impegno dedicato all’Associazione.



Da parte sua la neo eletta Monica Bollini ha parlato dell’importanza del ruolo di OSLA, in questo contesto, nel definire un progetto di politica economica complessivo che abbia quale obiettivo lo sviluppo dell’economia reale, mediante l’attrazione di investitori e la creazione delle condizioni necessarie per lo sviluppo delle imprese esistenti abbassando i costi ed eliminando l'eccessiva burocrazia.