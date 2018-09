San Marino Innovation: positivo il confronto con ANIS e OSLA

Soddisfatti, i vertici dell'Istituto per l'Innovazione della Repubblica, per gli incontri tenutisi nei giorni scorsi. L'obiettivo è creare un ambiente reattivo agli stimoli suggeriti dalla digitalizzazione

L'obiettivo è realizzare un ecosistema innovativo all'interno del Paese, per creare un ambiente reattivo agli stimoli della digitalizzazione. Da qui gli incontri, tenutisi proprio presso la sede di San Marino Innovation, con alcune organizzazioni imprenditoriali. Con ANIS il confronto è partito dalla possibilità di sinergie sia in tema di Internet of Things, sia per iniziative volte a far conoscere la realtà industriale del Paese. I vertici dell'Istituto per l'Innovazione della Repubblica hanno incontrato poi una delegazione di OSLA. Anche in questo caso si è ragionato su possibili collaborazioni, per creare l'opportunità di una reciproca crescita. L'Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori si è inoltre resa disponibile a promuovere momenti di approfondimento e formazione per gli associati. In entrambe le occasioni è emersa l'importanza del trasferimento di tecnologia e competenze come fattore strategico positivo per l'economia del Titano, anche in considerazione del confronto con i mercati esteri.