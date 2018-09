La Csu chiede al governo una proroga per la patrimoniale

La Csu chiede al governo una proroga, almeno fino al 31 dicembre, per il pagamento della patrimoniale. "Avanziamo questa richiesta - scrivono i due segretari generali al Congresso di Stato - a fronte della altissima affluenza di persone che si è registrata già nella prime giornate di apertura del servizio per il ricalcolo della patrimoniale allestito della CSU, che ci porterà a dover gestire diverse migliaia di pratiche, fatto questo che richiederà necessariamente un tempo più lungo rispetto alla scadenza attualmente fissata per il 31 ottobre. Questa situazione , sottolinea la nota, è stata causata anche dai ritardi operativi accumulati per la esecutività della norma, ad iniziare dalla messa a disposizione del programma informatico, di cui la CSU e i soggetti abilitati al ricalcolo della patrimoniale non hanno alcuna responsabilità."



Comunicato stampa CSU



Anche l'Unione Consumatori Sammarinesi comunica di aver inviato, il 12 settembre, una nota alla Segreteria alle Finanze richiedendo una proroga per la scadenza della patrimoniale, nonché una maggiore rateizzazione dei pagamenti.