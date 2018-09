Patrimoniale 2018: ecco come registrarsi e compilare

Problemi da parte della cittadinanza per il calcolo della patrimoniale dal portale web della pubblica amministrazione

Dal 15 settembre, per tutti i contribuenti residenti, è attivo sul portale web “pa.sm” l'applicativo per il calcolo della patrimoniale. Sono arrivate però segnalazioni, da diversi cittadini, di problemi e disagi nella registrazione e compilazione via web. Adesso proveremo a compilarlo per mostrarvi tutti i passaggi da fare. Per prima cosa occorre registrarsi al portale della pubblica amministrazione e Selezionare “Imposta Patrimoniale Straordinaria 2017”. Lo stesso passaggio va fatto nella pagina successiva e infine “calcolo della patrimoniale”. Dal portale di accesso basterà inserire le proprie credenziali o registrarsi per chi ancora non le possedesse. Sarà necessario, per la registrazione, carta d'identità e patente. Una volta ricevuta la mail di avvenuta registrazione serviranno circa 10 minuti affinché l'account sia attivo. Entrati nell'applicativo online, in servizi per cittadini, potete iniziare la compilazione come persona fisica. Nella propria area accedere alle funzionalità dell'Imposta Patrimoniale Straordinaria. Per inserire una nuova dichiarazione selezionare IPS – Dichiarazioni Proprie e cliccare su salva per inserire la dichiarazione. Verrà creata in automatico la vostra posizione con i dati relativi agli immobili posseduti. Gli abbattimenti e/o detrazioni vanno inseriti in seguito nei vari quadri evidenziati in azzurro. Inoltre verrà anche creata la situazione delle attività finanziare da compilare. Nel riepilogo finale occorre verificare la correttezza dei dati e convalidare la dichiarazione. I pagamento potranno essere effettuati tramite carta di credito, con bonifico o agli sportelli bancari presentando il cedolino di pagamento.



Giacomo Barducci