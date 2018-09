Frequenze TV: vertice fra Di Maio e gli operatori al Mise

Asta da oltre 5 miliardi fra gli operatori telefonici

Si è svolta la nona giornata della gara sulle frequenze TV, concentrata sulla banda 3.700 MHz. La banda attualmente occupata dalle reti televisive sarà utilizzata per il 5G, la nuova tecnologia per le reti mobili ultraveloci. L'asta per l'assegnazione vede partecipare le società Iliad Italia, Fastweb, Wind 3, Vodafone e Tim.



Il valore totale dell'offerta ha raggiunto finora un valore di 5.15 miliardi di euro, la cifra più alta registrata al momento in Europa per le frequenze 5G.



Ieri il vicepremier Luigi Di Maio ha riunito al Mise tutti gli operatori per avviare il percorso di rilascio delle frequenze. L'obiettivo è garantire la continuità ed evitare che si creino inconvenienti come quelli sorti con il passaggio al digitale terrestre. Il rilascio delle frequenze andrà completato entro il 2022.