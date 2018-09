Vendita on line di armi, le perplessità dei Commercianti

Dopo la ratifica del decreto delegato sulla vendita on line di armi, l'USC invia una nota per esprimere perplessità riguardo a quanto accaduto nella seduta consiliare di lunedì scorso.

In prima battuta viene modificata la composizione della Commissione Tecnica armi ed esplosivi, prevedendo la presenza del Dirigente dell'Ufficio Attività di Controllo e di un secondo membro in rappresentanza delle associazioni di categoria, ma che si legge nella nota USC, "hanno puramente funzione di consulenza e non potere di voto".

"Il decreto Delegato – scrive il segretario Zafferani nella relazione allegata - nasce dall'esigenza di semplificare e snellire la procedura di vendita online". Ma per l'Usc la legislazione sammarinese è ancora "molto più severa e restrittiva di quella italiana, penalizzando pesantemente le aziende del settore", quando in Italia è sufficiente "l'autodichiarazione della maggiore età e delle generalità".

Una specificazione anche per archi e balestre che, scrive USC, "non sono considerate armi, ma articoli sportivi vietati ai minori" o anche alle repliche delle "armi" softair, che con bassa potenza sono di libera vendita e considerati giocattoli venduti anche dai negozi turistici.