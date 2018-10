42 anni per TitanCoop: sconto Smac raddoppia per un mese

Siglato alla segreteria di Stato alle Finanze l'accordo per l'attivazione di una campagna promozionale straordinaria da parte di TitanCoop: scontistica Smac raddoppiata, dal 2 al 4%, dal 18 ottobre al 18 novembre, nelle due sedi Dogana e Valdragone, in occasione del 42esimo anniversario della fondazione del supermercato. Apprezzamento dalla segreteria alle Finanze per l'iniziativa di TitanCoop “che dimostra di credere allo strumento San Marino Card. E' la prima volta che l'amministrazione stipula un accordo di questo genere con un operatore economico – prosegue il segretario Simone Celli – e speriamo sia il primo di una lunga serie, per valorizzare la Smac nata a supporto del consumatore e per incentivare i consumi interni".