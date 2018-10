Asset: Ercolani, nessuna operazione di sistema, solo chiusura senza motivo

Il passaggio di Asset in Cassa, di nuovo al centro dello scontro politico. "Non ha rappresentato una operazione di sistema, ma un voler chiudere una banca senza alcuna motivazione”. Così Stefano Ercolani, già Presidente di Asset in replica alle dichiarazioni della maggioranza : “Il commissariamento di Asset non era necessario - torna a dire - perché la banca era solida, ben organizzata e con liquidità – ed è stato fatto in maniera dilettantistica”. Poi sulla tutela dei risparmi specifica: “Il salvataggio dei risparmiatori Asset da parte di Cassa non esiste: nonostante il decreto 89 prevedesse l'integrale rimborso delle somme, due prestiti subordinati non sono stati ancora rimborsati”.