Banche: al via il nuovo programma di formazione di ABS

ABS lancia il nuovo programma dedicato all'aggiornamento dei dipendenti del settore bancario. In collaborazione con lo Studio Mularoni, aperto all'Ordine Avvocati, Notai e Commercialisti. Occasione di confronto sui nuovi istituti giuridici in Italia ed Europa: un quadro normativo modificato e con il quale le banche sammarinesi sono chiamate a conformarsi per aprirsi ai nuovi mercati, alla luce degli accordi tra Autorità di settore e di Associazione, nonché sulla base della convenzione monetaria con l'UE.



Oggi il primo modulo a tema “San Marino e l'Europa”. Introdotto dal Presidente ABS, Domenico Lombardi, tra i relatori, il professore Roberto Baratta, docente universitario e consulente del Governo per il negoziato di associazione all'UE.