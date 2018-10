Accorpamento Carisp-Bsm: il dissenso dei soci dell'Ente Cassa, 131 firme già raccolte

Torniamo a parlare dell'accorpamento prospettato tra Cassa di Risparmio e Banca di San Marino. Prendono la parola i soci dell'Ente Cassa di Faetano per esprimere tutta la loro contrarietà a questa opzione. Una parte di loro ha incontrato la stampa questa mattina per presentare una raccolta firme, ancora aperta, che ha già ottenuto 131 sottoscrittori all'interno dell'Ente sui circa 350 soci totali.



L'Ente Cassa ha circa il 90% delle azioni dell'istituto di credito. Chiedono un'assemblea straordinaria della loro organizzazione che avrà come ordine del giorno un'azione di diniego a qualsiasi integrazione, fusione, cessioni di rami d'azienda o attività patrimoniali e, più in generale, qualsiasi operazione di finanza straordinaria tra Bsm e Carisp. Fanno riferimento a una perdita di valore, a fuga dei depositi e a una diminuzione della fiducia della clientela. I soci firmatari parlano di un "tentativo di azzerare la storia, le tradizioni e i valori fondanti" dell'istituto di credito.



mt



Nel video l'intervista a Giuseppe Guidi, uno dei soci dell'Ente Cassa firmatari